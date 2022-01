Jovens da Fundação CASA de Botucatu participam do Enem PPL

Primeira prova foi neste domingo, 09, e a próxima domingo que vem, 16; número de inscritos aumentou 75% em relação à edição de 2020

Quatro jovens que cumprem medida no centro da Fundação CASA de Botucatu participarão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) de 2021. Os exames são aplicados nos próximos dois domingos: dias 09 e 16 de janeiro de 2022.

Ao total, a Fundação CASA inscreveu 280 adolescentes para participarem das provas. Neste Enem, o número de inscritos da Instituição subiu 75% entre relação a edição de 2020 – na ocasião, foram 160 jovens habilitados para participar.

O nível de dificuldade é o mesmo do Enem geral. Os jovens participantes da Fundação CASA cursam a 3ª série do Ensino Médio ou concluíram a etapa do ensino.

O Enem PPL é uma versão do Exame do Ensino Médio aplicada para pessoas privadas de liberdade, sejam adultos do sistema prisional sejam adolescentes em medida socioeducativa de internação.

“O Enem é uma porta para a evolução educacional do adolescente, assim como uma continuidade à formação acadêmica para estarem ainda mais preparados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade, longe da criminalidade”, avalia o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.

Em janeiro, as provas acontecem dentro dos centros socioeducativos da Fundação CASA onde o adolescente cumpre a medida ou foi inscrito – caso tenha sido desinternado, poderá retornar para prestar o Exame. A aplicação fica a cargo de profissionais contratados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Exame.

No primeiro dia (09), a duração da prova será de 5 horas e 30 minutos. Já no segundo (16), o tempo para resposta será de 5 horas. Nos dois dias, caso o adolescente participante tenha solicitado atendimento especializado (em situações de deficiências visual e auditiva, entre outras previstas no edital), haverá tempo adicional de 60 minutos.

Educação na CASA

Na Fundação CASA, a educação escolar é realizada em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, seguindo conteúdo programático, calendário e material didático da rede pública estadual. A preparação para o Enem PPL ocorre principalmente no período da aula, embora a equipe pedagógica de cada centro socioeducativo tenha autonomia para aplicar atividades de preparação extra, com auxílio de pedagogos ou agentes educacionais da própria Fundação.

