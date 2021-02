Jovem da Fundação CASA Botucatu participará do Enem para pessoas privadas de liberdade

O sonho de Miguel (nome fictício) é estudar gastronomia; ao total, 160 adolescentes estão inscritos para participar das provas

O jovem Miguel (nome fictício), de 18 anos, que cumpre medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu, está inscrito para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). A prova acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Miguel já vem se preparando com o auxílio da equipe pedagógica do centro, estudando por meio das provas dos exames anteriores e assistindo a vídeo-aulas preparatórias do Enem pelo Youtube.

O objetivo do jovem é ser aprovado em algum curso superior em gastronomia, que é a profissão dos sonhos do rapaz.

Ao total, 160 adolescentes que cumprem (ou cumpriram) medida socioeducativa de internação em 68 centros da Fundação CASA no Estado de São Paulo estão inscritos para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

O Enem PPL é aplicado para adultos do sistema prisional e para adolescentes em medida socioeducativa de privação de liberdade (internação). Na mesma data haverá reaplicação da prova para os candidatos do Exame geral, ocorrido em janeiro, que não compareceram e solicitaram nova realização.

“O Enem é um exame que possibilita ao jovem que cometeu ato infracional ampliar suas escolhas futuras, dar continuidade à sua formação acadêmica e estar ainda mais preparado para a inserção no mercado de trabalho”, afirma o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.

Na Fundação CASA, as provas ocorrem dentro dos centros socioeducativos. Os adolescentes já desinternados podem retornar ao local onde foram inscritos para realizar os testes.

As provas serão aplicadas por profissionais contratados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Exame.

No primeiro dia (23), os adolescentes responderão a 90 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, além de escrever a redação. No segundo (24), serão 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Todas as medidas sanitárias e de proteção contra a Covid-19 serão tomadas, como a higienização das salas antes da aplicação das provas, a manutenção do distanciamento entre os adolescentes participantes, uso de álcool em gel e máscara de proteção facial.

Educação na CASA

Na Fundação CASA, a educação escolar é realizada em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, seguindo conteúdo programático, calendário e material didático da rede pública estadual.

A preparação para o Enem PPL ocorre principalmente no período da aula, embora a equipe pedagógica de cada centro socioeducativo tenha autonomia para aplicar atividades de preparação extra, com auxílio de pedagogos ou agentes educacionais da própria Fundação.