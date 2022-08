Instituto Embraer e Fundação Vunesp cancelam prova realizada no domingo (21) e anunciam novo exame

Na manhã desta quarta-feira, dia 24, Instituto Embraer e Fundação Vunesp informaram que haverá uma nova prova para o Colégio Embraer em Botucatu. O processo já realizado foi cancelado pelos institutos.

No último domingo, dia 21, o Acontece Botucatu publicou que uma divergência de horário no fechamento dos portões fez com que muitos jovens perdessem o processo seletivo. Na oportunidade o edital citava fechamento dos portões às 13h00, mas no edital de convocação da Vunesp constava 13h30.

Muitos estudantes não conseguiram entrar na Escola Dom Lúcio, local onde a prova seria aplicada. No mesmo dia, em nota enviada ao Acontece Botucatu, Instituto Embraer e Fundação Vunesp reconheceram a falha e anunciaram que medidas seriam tomadas.

Na nota enviada nesta quarta-feira, 24, Instituto Embraer e Vunesp informam o cancelamento da prova. Uma nova data também foi anunciada.

O Instituto Embraer e a Fundação Vunesp informam que houve uma divergência de informações na divulgação do horário de fechamento dos portões e início da prova do processo seletivo para os Colégios Embraer, realizado dia 21 de agosto. Em decorrência disto, uma parcela dos candidatos acabou não tendo acesso ao local de provas. Diante deste fato e a fim de assegurar a todos os candidatos inscritos a sua participação em igualdade de condições, observando os princípios da impessoalidade e da isonomia, o Instituto Embraer e a Fundação Vunesp resolveram cancelar a prova realizada neste último domingo e aplicar uma nova prova para todos os candidatos inscritos, diz parte da nota.

A nova prova será realizada no dia 09 de outubro de 2022, em local e horário a serem divulgados em breve. Os estudantes que não tiverem mais interesse em participar do Processo Seletivo poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição.

O Instituto Embraer e a Fundação Vunesp lamentam profundamente o ocorrido e esclarecem que a lisura, o sigilo e a idoneidade se mantiveram conforme a tradição de mais de 20 anos de realização deste Processo Seletivo, completa a nota.

Mais informações estão disponíveis no site: www.vunesp.com.br/EMBR2201

