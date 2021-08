Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu anuncia volta das atividades presenciais

As áreas administrativas e parte das atividades acadêmicas deverão retornar com as atividades presenciais a partir do dia 13 de setembro.

Na última semana, o diretor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), professor Luiz Fernando Rolim de Almeida, se reuniu com a Dra. Ludmila Candida de Braga, coordenadora do Comitê Covid Central da Unesp; Juliano Contin Ventrella, diretor Administrativo da Administração Geral do Campus; Gislene Maria Leite Paixão, coordenadora do CCI do Câmpus; o reitor da Unesp, professor Pasqual Barretti, e o professor Valdir Gonzalez, assessor do reitor, para promover um planejamento do retorno presencial no IBB.

Na área administrativa, todas as sessões, incluindo secretaria e atendimento ao público, estão se organizando para absorver as demandas locais presenciais a partir do dia 13 de setembro, ainda mantendo rodízios presenciais e respeitando todas as medidas preventivas. No que diz respeito às atividades acadêmicas, os estágios supervisionados, estágios extracurriculares, treinamentos técnicos, aperfeiçoamentos e todas as demais atividades que ocorrem em laboratórios de pesquisa ou em Instituições conveniadas, também retornam com as atividades presenciais a partir do dia 13 de setembro, seguindo o protocolo sanitário vigente e amplamente debatido junto ao Comitê COVID local.

Os estágios são elementos importantes no currículo dos estudantes e fazem parte de sua formação com expressiva carga horária a ser cumprida. Sendo assim, o ensino de graduação, no formato presencial, será retomado inicialmente a partir destes componentes curriculares. A previsão é que, no segundo semestre do calendário letivo do IBB, as aulas práticas presenciais também retornem.

Professor Luiz Fernando ainda destaca: “Estamos nos organizando para esse modelo híbrido, onde parte dos componentes teóricos poderão ter continuidade no modelo remoto e as aulas práticas voltarão a ser presenciais no Instituto de Biociências”.

Sobre todas as atividades que retornam presencialmente no IBB, Luiz Fernando pontua firmemente: “Vamos voltar mantendo todo o protocolo de segurança e muito atentos as condições epidemiológicas. Desta forma, se algum cenário se tornar um pouco mais temeroso, podemos rever algumas posições e encaminhamentos sempre pautados pelo diálogo e pela Ciência”, afirmou.

A partir dessa abordagem do IBB no retorno presencial, também foi realizada uma consulta ao CCI e Biblioteca do Câmpus, justamente por serem atores importantes, no qual a comunidade usufrui ativamente dos serviços prestados. Neste sentido, tanto o CCI quanto a Biblioteca, estão se organizando e planejando o retorno das atividades presenciais.