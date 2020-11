Inscrições para Vestibular Unesp 2021 terminam hoje; Botucatu tem 12 cursos

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra nesta sexta-feira, dia 27, o perío de inscrições para o Vestibular 2021. A seleção conta com oferta de 7.630 vagas em 23 cidades.

Em Botucatu são 12 cursos, sendo no total 600 novas vagas.

Nas páginas vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br estão todas as orientações sobre as inscrições, a aplicação das provas e o calendário completo de resultados e matrículas, neste vestibular com convocação em dez chamadas.

Confira abaixo os cursos disponíveis em Botucatu

Faculdade de Ciências Agronômicas

-Engenharia Agronômica

-Engenharia de Bioprocessos

-Biotecnologia

-Engenharia Florestal

Faculdade de Medicina

-Enfermagem

-Medicina

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

-Medicina Veterinária

-Zootecnia

Instituto de Biociências

-Ciências Biológicas

-Ciências Biomédicas

-Física Médica

-Nutrição

Diversas cidades

As 7.630 vagas do Vestibular Unesp 2021 são para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.