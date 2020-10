Inscrições para o vestibular Unesp começam nesta quinta-feira, 01

As inscrições para o vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) começam nesta quinta-feira, dia 01. Elas devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

A taxa de inscrição é de R$ 170. A Unesp já recebeu os requerimentos de isenção e redução de 50% da taxa e divulgará os resultados dos pedidos em 3 de novembro.

A Unesp divulgou esta semana o Manual do Candidato do Vestibular 2021, seleção com oferta de 7.630 vagas em 23 cidades. A publicação, disponível nas páginas vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br, oferece todas as orientações sobre as inscrições, a aplicação das provas e o calendário completo de resultados e matrículas, neste vestibular com convocação em dez chamadas.

As provas da Unesp serão aplicadas em 35 cidades, uma delas Botucatu. São 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

O exame da Unesp será realizado em duas fases: primeira fase nos dias 30 e 31 de janeiro (candidatos de cursos de Biológicas no primeiro dia e de Exatas e Humanidades no dia 31) e segunda etapa em 28 de fevereiro (prova comum para todos os candidatos, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação).

As 7.630 vagas do Vestibular Unesp 2021 são para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

