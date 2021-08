Inscrições para o Vestibular 2022 da Unicamp estão abertas

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro, exclusivamente pela internet

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) abriu as inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 nesta segunda-feira, 2 de agosto. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro, exclusivamente pela internet, em formulário disponível na página eletrônica da Comvest: www.comvest.unicamp.br. O Vestibular Unicamp 2022 oferece 2.540 vagas, distribuídas em 69 cursos. Os candidatos podem fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. A taxa de inscrição é de R$180,00 e poderá ser paga até dia 10 de setembro.

O número de vagas oferecidas pelo Vestibular voltou para 2.540, já que as 639 vagas do Enem-Unicamp voltarão a ser oferecidas este ano pela modalidade, com inscrições a partir do dia 3 de novembro. O Manual do Ingresso 2022 está disponível para consulta na página eletrônica da Comvest, com informações sobre o processo de inscrição, as provas e demais etapas. De acordo com o calendário, a primeira chamada será realizada no dia 14 de fevereiro.

Diante do contexto da pandemia, a Comvest reforça que continuará adotando todas as medidas sanitárias no momento de realização das provas, para garantir que todos os protocolos exigidos pelas autoridades de saúde sejam seguidos. Considerando que esse contexto também trouxe impactos à educação, a Comvest realizou adaptações nas provas e irá realizar uma série de eventos online para aproximar os vestibulandos, prestando informações e tirando dúvidas.

“Temos um desafio enorme de realizar o vestibular 2022 que tem a ver com o engajamento e a mobilização dos estudantes. Temos visto dados, por exemplo, de uma queda muito expressiva de inscritos no Enem, o que significa que esses jovens estão sendo impactados em sua capacidade de planejar seu futuro. Manter um vestibular próprio como a Unicamp mantém, e tendo orgulho de fazer um vestibular com as características que faz, é uma aposta no futuro. Nesse sentido, temos clareza que temos que preparar um processo de seleção com estudantes que passaram dois, dos três anos de ensino médio basicamente em ensino remoto. E vamos atuar para estarmos sempre próximos destes estudantes, como temos feito nos últimos anos”, afirma o coordenador da Comvest, José Alves Freitas Neto.

Isenções

A Unicamp atendeu a 8.327 estudantes com a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2022 como para a modalidade Enem-Unicamp 2022. Os candidatos contemplados deverão acessar um formulário específico no momento da inscrição e usar o código de isento. Ainda haverá possibilidade de redução parcial da taxa, que poderá ser solicitada nos próximos dias 4 a 6 de agosto. Os critérios para a redução podem ser conferidos no edital do Vestibular.

Provas

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2022 será realizada em um único dia, 7 de novembro de 2021, e a segunda fase acontecerá nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022. As provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música serão realizadas antes da primeira fase, em setembro e outubro. Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2022.

Para este ano, a Comvest decidiu manter o mesmo número de questões da primeira fase do Vestibular 2021, que haviam sido reduzidas de 90 para 72. O tempo máximo para a realização da prova será de quatro horas. Não serão cobradas as questões interdisciplinares. Além disso, haverá uma mudança na prova de matemática, que será distinta para os candidatos de ciências humanas, com questões mais aplicadas à área.

As alterações levam em conta as dificuldades dos estudantes diante da pandemia, cujo reflexo incide também sobre uma desmobilização para cursar o ensino superior. Dessa forma, foram feitos ajustes e tomadas iniciativas para estimular o engajamento dos estudantes.

O reitor da Unicamp, Antonio José Meirelles, faz um chamado para que os alunos prestem o Vestibular e venham estudar na Universidade. “Vemos o futuro da Unicamp com muito otimismo e gostaríamos que vocês se dedicassem muito, batalhassem bastante para que consigam entrar e se tornarem nossos alunos para a gente construir esse futuro conjuntamente. Nosso otimismo de que o Brasil recuperará a ideia de que ciência, tecnologia e serviço público são importantes para o futuro do país é algo que nos motiva a continuar na luta e queremos contar com vocês ao nosso lado”.

Leituras obrigatórias

A lista de obras de leitura obrigatória para o Vestibular Unicamp 2022 apresenta dez obras, ao invés das tradicionalmente 12 obras de anos anteriores. São elas:

Carta de Achamento do Brasil: Pero Vaz de Caminha

Niketche – uma História de Poligamia: Paulina Chiziane

Tarde: Olavo Bilac

Bons dias: Machado de Assis

Sonetos selecionados pela Comvest: Luis de Camões

Sobrevivendo ao inferno: Racionais Mc’s

O seminário dos ratos: Lygia Fagundes Telles

O marinheiro: Fernando Pessoa

A falência: Júlia Lopes de Almeida

O ateneu: Raul Pompeia

Cidades de aplicação

A primeira fase será aplicada, no Estado de São Paulo, em 31 cidades: Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos. A única alteração em relação ao vestibular passado é que saiu a cidade de Fernandópolis.

Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Manual do Ingresso 2022, Lives e aplicativo do Vestibular

A Comvest disponibiliza um aplicativo gratuito, a partir do qual os estudantes podem receber alerta sobre as datas importantes do vestibular, além de ter acesso rápido às informações mais relevantes. O aplicativo “Vestibular Unicamp” pode ser baixado gratuitamente.

A Comissão programou uma série de eventos online, com transmissão ao vivo, para facilitar a participação dos candidatos interessados em tirar dúvidas e esclarecer informações sobre as modalidades de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp. As transmissões podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Comvest: Instagram: @vestunicamp. YouTube: Vestibular Unicamp. Facebook: Vestibular Unicamp. Twitter: @VestUnicamp

Calendário Vestibular Unicamp 2022

Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição: 2/8 a 8/9/2021 (pagamento até 10/9)

Provas de Habilidades Específicas – Música: 15 a 24/9/2021 – Etapa I e 22 a 28/10/2021 – Etapa II

1ª fase: 7/11/2021

2ª fase: 9 e 10/1/2022

Provas de Habilidades Específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança): 13 a 15/1/2022

Divulgação da primeira chamada: 14/2/2022

Matrícula online da primeira chamada: 15, 16 e 17/2/2022

O calendário completo está disponível na página da Comvest.