Inscrições para o Vestibular 2021 da Unesp começam em 8 de setembro

Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 13 e 14 de dezembro, domingo e segunda-feira. O resultado final da Unesp será divulgado em 28 de janeiro de 2021, uma quinta-feira. No ano passado, as provas foram aplicadas para 95.440 candidatos em 35 cidades, sendo 31 destas no Estado de São Paulo.

A resolução com as regras do exame vestibular deverá ser divulgada até julho, com todas as informações sobre cursos e vagas disponíveis para ingresso em 2021. Para o ingresso em 2020, a Unesp ofereceu 7.725 vagas, além de 195 vagas adicionais a participantes de olimpíadas científicas.

A Unesp está presente em 24 cidades no Estado de São Paulo: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) destina metade das vagas de cada curso da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Mais informações sobre todos os cursos da Universidade estão no Guia de Profissões, em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Se você estiver em preparação para o vestibular, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp (Proex) mantém disponível para download gratuito em sua página, em formato digital, sete cadernos destinados para estudantes em fase de preparação para os exames.

Para tirar dúvidas sobre o Vestibular 2021 da Unesp, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco.