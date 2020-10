Inscrições para o Processo seletivo do Colégios Embraer Botucatu terminam no domingo, 18

O Colégio Embraer encerra no próximo domingo, dia 18 de outubro, as inscrições para o processo seletivo 2021. São 80 vagas para toda sociedade, sendo 64 sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública de ensino, e outras 16 vagas para alunos pagantes que podem ter cursado o ensino fundamental em escolas públicas ou privadas.

O edital e detalhes para as inscrições estão disponíveis no site institutoembraer.org.br. São elegíveis os estudantes do ensino fundamental que residem nas cidades de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel, além de Botucatu. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para inscrição é de R$ 55,00. A prova acontece no dia 8 de novembro.

Além da reconhecida qualidade de ensino em período integral, o colégio oferece alimentação, uniforme e material didático. A partir de 2021, o Colégio Embraer inova ao antecipar o Novo Ensino Médio, organização curricular mais flexível e com possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, nas quatro áreas de conhecimento.

Mais de 600 alunos já se formaram na instituição desde a sua abertura em 2013.