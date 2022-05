Inscrições para processos seletivos de Etec e Fatec estão abertas

As inscrições dos processos seletivos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de todo o estado de São Paulo já estão abertas para o segundo semestre de 2022.

Os interessados em fazer o vestibular da Fatec já podem se inscrever a partir desta quarta-feira (25) até o dia 28 de junho, pelo site. Já os estudantes que desejam se matricular nas Etecs devem se inscrever até o dia 6 de junho, também pelo site do vestibulinho.

O calendário do vestibular e do vestibulinho são diferentes e, antes de fazer a inscrição, exclusivamente pela internet, o estudante deve ler atentamente os manuais do candidato, que estarão disponíveis nos respectivos sites.

A seleção dos candidatos volta a ser feita por meio de uma prova presencial. Por conta da pandemia, nos últimos dois anos o processo foi feito com base no histórico escolar dos estudantes. De acordo com o Centro Paula Souza, que administra as Fatecs e Etecs do estado, a taxa integral de inscrição para a prova da Fatec é de R$ 91, enquanto que para Etec o valor é de R$ 39.

A aplicação do vestibulinho da Etec está marcada para o dia 3 de julho. A prova da Fatec, por sua vez, acontece no dia 17 de julho.

No centro-oeste paulista, há unidades da Fatec em Assis, Bauru, Botucatu, Garça, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Pompéia (SP). Além disso, são 46 unidades da Etec espalhadas pela região.

Cursos oferecidos em Botucatu

Agronegócio – Noite – 40 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Manhã – 40 vagas e Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial – EaD – 20 vagas

Logística – Noite – 40 vagas

Produção Industrial – Noite – 40 vagas

Radiologia – Noite – 40 vagas

Com informações do G1

