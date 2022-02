Inscrições abertas para três cursos de MBA do Centro Paula Souza

Cursos qualificam gestores e executivos para aperfeiçoar sua atuação no mercado e atuar em postos de liderança

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação lato sensu no modelo Master of Business Administration (MBA).

Indicado para profissionais de qualquer área, os cursos qualificam gestores e executivos para aperfeiçoar sua atuação no mercado e atuar em postos de liderança, além de favorecer a troca de experiências e networking.

As formações oferecidas são MBA em Engenharia e Negócios (MBE); MBA em Excelência em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais; e MBA em Tecnologia e Inovação (MBT).

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve ter Ensino Superior completo, fazer o download da ficha de inscrição e enviá-la preenchida pelo e-mail [email protected] com o restante da documentação – a relação está disponível no site da Unidade de Pós-Graduação do CPS. O prazo termina no dia 28 de fevereiro.

A carga horária é de 360 horas, distribuídas em três semestres. O início das aulas está previsto para março. A definição sobre as aulas presenciais ou remotas dependerá da orientação das autoridades sanitárias em relação à pandemia de Covid-19.

serviço

Cursos de pós-graduação lato sensu do Centro Paula Souza

Local: Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep)*

Rua dos Bandeirantes, 169 – Bom Retiro – São Paulo/SP

Inscrições: pelo e-mail [email protected]

Informações: site da Uepep



*O início das aulas está previsto para março. A definição sobre as aulas presenciais ou remotas dependerá da orientação das autoridades sanitárias em relação à pandemia de Covid-19.

