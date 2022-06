Inscrição para o Ensino de Jovens e Adultos em Botucatu começa na próxima segunda-feira

A Secretaria Municipal de Educação informa que na próxima segunda-feira, 27, terá início a inscrição para novas turmas do Ensino de Jovens e Adultos (Supletivo) presencial, referente ao segundo semestre de 2022.

As inscrições seguem até o dia 15 de julho e devem ser feitas na secretaria da EMEJA Profª Antonietta Magnani, das 14 às 22 horas. As aulas terão início no dia 1º de agosto.

A EMEJA funciona no período noturno junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Cardoso de Almeida (Cardosinho).

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos completos para o Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, e 18 anos completos o para Ensino Médio.

Mais informações:

EMEJA Profª Antonietta Magnani

Praça Prof. Martinho Nogueira, s/n – Centro

Telefone: (14) 3811-3138

