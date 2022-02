Inaugurada a nova Escola de Tempo Integral do Residencial Santa Maria, em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu inaugurou na manhã desta quarta-feira, 09, as instalações da Escola de Tempo Integral do Residencial Santa Maria. A instituição denominada como EMEFI “Profª Nair Amaral”, recebe 200 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Mário Pardini, do Vice-prefeito André Peres, do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, da Secretária de Educação Cristiane Amorim, além de secretários municipais, vereadores, agentes escolares e população do bairro.

“Que alegria viabilizarmos mais este importante investimento nessa região, que já soma 3 escolas de tempo integral. Tudo para garantir às nossas crianças ensino de qualidade, conforto e segurança”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Escola do Santa Maria, é uma das 11 unidades municipais de Ensino Integral em Botucatu, que conta com escolas do tipo nos bairros Jardim Monte Mor, Jardim Itamarati, Jardim Cambuí, Residencial Cedro, Residencial Maria Luiza, Cohab 1 e Centro.

“Minha gratidão a todos os que participaram dessa realização aqui no Santa Maria, e que têm sonhado conosco a universalização do Ensino de Tempo Integral na Rede Municipal”, disse Cristiane Amorim.

Ainda nesta semana o Residencial Caimã e o Residencial Cachoeirinha terão Escolas de Tempo Integral inauguradas.











Profª Nair Amaral

A professora Nair Antônio Amaral lecionou por mais de trinta anos, dos quais, cerca de 20 anos em Botucatu, iniciando o magistério em escolas rurais, percorrendo a cavalo quilômetros para levar o conhecimento a centenas de crianças.

Filha de Felipe Antônio e Maria da Gloria Antônio, nasceu em 12 de maio de 1921, em Itaporanga, onde cursou o primário e depois o ginasial no Colégio dos Anjos. Diplomou-se no Instituto de Educação “Peixoto Gomide”, em Itapetininga, São Paulo.

Lecionou nos grupos escolares de Itaporanga, Taquarituba, Iaras, Santa Bárbara do Rio Pardo, Tejupá, Pirajuí e finalmente no Grupo Escolar José Gomes Pinheiro, em Botucatu, por mais de 20 anos, onde se aposentou, com mais de trinta anos de efetivo exercício no magistério, que sempre amou.

Foi casada com o também professor Ezequiel Amaral, com quem teve dois filhos, Antônio Dagoberto e Tânia Maria do Amaral.

A professora Nair Amaral faleceu em 20 de Janeiro de 1984, em Botucatu, deixando muitas saudades.











