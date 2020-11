IBB/Unesp Botucatu escolhe nova diretoria para a gestão 2021/2025

A chapa “Integra + IB”, formada pelos professores Luiz Fernando Rolim de Almeida e Willian Fernando Zambuzzi, foi a vencedora do processo eleitoral para a escolha da nova diretoria do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (gestão 2021/2025).

Os candidatos somaram 90,64% dos votos. A votação foi realizada de 22 a 26 de outubro através de um sistema online, interno, criado pela própria Universidade. Puderam votar todos os servidores docentes, técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados no IBB.

A nova diretoria deverá tomar posse somente em fevereiro de 2021. Ela afirma que seguirá comprometida com a missão da Universidade Pública e tudo aquilo que ela representa para Botucatu e para o País.

“Será um grande desafio reorganizar a retomada das atividades presenciais atendendo aos protocolos sanitários e preservando a saúde física e mental de todos. Estamos prontos para contribuir com projetos de interesse da comunidade de Botucatu e região sempre conectados com a formação de recursos humanos e produção de conhecimento pautado pela Ciência. É o IBB promovendo a inclusão com muito diálogo e integração com a sociedade”, enfatiza.

ACI IB Unesp Botucatu – Igor Medeiros (via 4toques comunicação)