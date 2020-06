Governo de SP anuncia retomada das aulas em setembro

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (24) os protocolos sanitários para a retomada das aulas a partir de setembro.

As escolas só poderão ser reabertas quando todas as cidades do estado estiverem na fase amarela do plano de flexibilização da economia definido pelo estado.

Escolas públicas e particulares retomam juntas e com rodízio de alunos. Serão três etapas: até 35% de capacidade, com 1,5 metro de distância entre os alunos, depois 50%, e finalmente, 100%. Haverá uma combinação de aulas presenciais e online.

Além disso, as instituições preveem também uma avaliação do nível de aprendizado dos alunos, ampliação da jornada diária e reposição das aulas aos sábados e em turnos alternativos.

Veja no link abaixo o plano apresentando pelo Governo de SP

