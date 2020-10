Governo de São Paulo abre vagas para workshop de inclusão na educação a distância

Educadores e profissionais da educação poderão se aprofundar e integrar conhecimento quanto a inclusão de pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação, abriu inscrições para o Workshop “Inclusão de Pessoas com Deficiência na Educação a Distância (EaD)”, que tem como público-alvo educadores e profissionais envolvidos na área de educação inclusiva.

O workshop, que será realizado via Plataforma Microsoft Teams em 15 horas, sendo 2h30 cada encontro (totalizando seis encontros), tem o objetivo de articular, aprofundar e integrar conhecimento quanto a inclusão de pessoas com deficiência, adaptação de materiais, estímulo ao desenvolvimento de habilidades e valorização das competências individuais no ensino a distância, intercalando em atividades teóricas e práticas.

Os participantes poderão contemplar o conteúdo do curso que será baseado em cinco pilares: Os desafios do ensino remoto emergencial; Desenvolvimento de habilidades baseadas nas competências individuais do educando; Design de aprendizagem do século XXI; Tecnologia Assistiva/Adaptação de materiais e Metodologias.

A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. O link para acesso é: https://bit.ly/3iJePTW.