GCM e SAMU realizam ciclo de palestras em escolas municipais

Em uma parceria que já ocorre há cerca de nove anos, a Guarda Civil Municipal, através do Programa Patrulha da Paz, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com o Samuzinho, se unem para levar informações importantes para as crianças dos quintos ano nas escolas de Botucatu.

Ao longo do ano, o programa Patrulha da Paz realiza palestras através de ciclos temáticos, em que os alunos aprendem sobre o trabalho da GCM, entre outras ações.

“O terceiro ciclo informativo do Patrulha da Paz aborda o tema dos “Acidentes Domésticos”, é ai então que o Samuzinho entra em ação e acompanha os agentes da Guarda Municipal na divulgação do trabalho do SAMU e também na importância das crianças estarem aptas, se no caso de uma emergência precisar acionar o serviço de forma correta”, destacou o GCM Nóbrega da equipe do Patrulha da Paz.

Neste ciclo, o Patrulha da Paz e o SAMU farão palestras para cerca de dois mil alunos.

