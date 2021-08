Formação Continuada para Educadores capacita e orienta profissionais municipais

A Secretaria Municipal de Educação, através do seu setor de Serviço Social, está realizando “Formação Continuada para Educadores – Temas Sociais”. O trabalho abordou na última semana a importância da atenção e do cuidado à saúde mental dos educadores.

Mais de 500 educadores participaram do evento remoto e receberam dicas e orientações dos profissionais do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

“As formações ocorrem mensalmente e os temas abordados estão relacionados a questões sociais. O objetivo da formação é subsidiar a equipe escolar para uma melhor qualidade de vida e o devido acolhimento aos alunos e familiares na identificação de situações de vulnerabilidade e risco social”, afirmou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

Até o mês de novembro, a formação abordará outros importantes temas, como a conscientização pelo fim da violência contra mulher; a valorização da vida e prevenção ao suicídio; valorização dos profissionais da educação; e transtornos do desenvolvimento infantil.

As capacitações são realizadas pela assistente social da Secretaria Municipal de Educação, Mariana Souza Campos.