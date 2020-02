FMVZ/Unesp e universidade australiana buscam viabilizar parcerias

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, e a University of Queensland (UQ), da Austrália, vêm realizando tratativas para estreitar relações e consolidar uma parceria em pesquisas na área de Saúde Pública e promover a mobilidade acadêmica.

A aproximação entre as duas instituições se fortaleceu após a visita do professor Cassiano Victória, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da FMVZ, à UQ, de 24 de novembro a 07 de dezembro de 2019, realizada por meio de um edital de mobilidade acadêmica promovido pela Assessoria de Relações Externas (Arex) da Unesp e a universidade australiana, com o objetivo de fazer articulações para o desenvolvimento de pesquisas e atividades acadêmicas em parceria.

O professor Cassiano participou de reuniões com representantes de diversos grupos de pesquisa da UQ, especialmente sobre temas relacionadas à Saúde Única. Ele visitou dois dos três câmpus da instituição australiana: Gatton, onde fica a maior parte da área de Medicina Veterinária e Santa Lucia, o principal da UQ, onde fica a maioria das outras áreas, inclusive a área de Saúde Pública da Faculdade de Medicina, onde o professor Cassiano assistiu a um seminário e também conversou com pesquisadores sobre a possibilidade de parcerias.

O professor Cassiano também fez uma apresentação para os grupos de pesquisa da UQ, mostrando instalações, laboratórios, linhas de pesquisa, departamentos e aspectos gerais da FMVZ. “Foi uma visita bastante produtiva, tanto com relação às parcerias em pesquisa como sobre possibilidades de intercâmbio. Fui muito bem recebido e os pesquisadores da UQ se mostraram muito interessados em trabalhar com o Brasil nessa área de Saúde Pública. Acho que será possível, num futuro próximo, estreitarmos essas relações e atuarmos juntos”.

Como parte dessa aproximação entre as duas universidades, a FMVZ receberá, entre os dias 09 e 15 de fevereiro, a visita do professor Ricardo Soares Magalhães, docente da área de Saúde Pública e Biossegurança e diretor do Programa de Mestrado em Ciência Veterinária da UQ, para participar de reuniões técnicas para viabilizar projetos de pesquisa em conjunto. O professor Magalhães trabalha em parceria com grupos de pesquisa de diversos países como China, Índia, Canadá e alguns da América do Sul.

O visitante também vai ministrar, para os alunos do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, a disciplina “Tópicos especiais em One Health (Saúde Única): aspectos da epidemiologia espacial para prevenção e controle de doenças de interesse internacional”, com carga horária de 15 horas. Além disso, o professor Magalhães também se reunirá com o Escritório de Relações Internacionais da FMVZ para discutir a propostas de intercâmbio e troca acadêmica.

Assessoria FMVZ