FMB|Unesp realiza 1ª fase do Congresso de Iniciação Científica (CIC)

Este ano a Unesp realiza o seu tradicional Congresso de Iniciação Científica (CIC) de forma remota. Por isso, entre os dias 20 e 22 de outubro foi realizada a 1ª fase do 32º CIC da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp). Mesas-Redondas e apresentações de trabalhos dos alunos marcaram a primeira etapa do evento científico.

A solenidade de abertura contou com a presença da Vice-Diretora da Instituição, professora Jacqueline Teixeira Caramori, com a Assessora do Pró-Reitor de Pesquisa (PROPe) da Unesp e docente da FMB|Unesp, professora Célia Regina Nogueira, e com a Presidente da Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) da Faculdade, professora Luciane Alarcão Dias-Melicio.

A Vice-Diretora da FMB|Unesp, professora Jacqueline Teixeira Caramori, destacou que por trás da pesquisa desenvolvida pelos alunos existe uma “curiosidade, um pensamento crítico e o interesse na formulação de hipóteses”. Em seu discurso na abertura da solenidade, a dirigente lembrou que “como Instituição é muito importante que se possa familiarizar os estudantes com a pesquisa, sensibilizá-los para compreender esse dinamismo de conhecimentos, promoções de ideias e apoios que o aluno desencadeia quando inicia sua etapa de formação em pesquisa”, disse.

“Este é um importante momento para a FMB|Unesp, o início do 32º CIC. Sabemos que os alunos que fazem iniciação científica adquirem habilidades práticas e ferramentas de pesquisa ao longo da investigação, que o ajudam a construir um perfil questionador, um pensamento organizado dentro da metodologia científica”, disse a Assessora do Pró-Reitor de Pesquisa (PROPe) da Unesp, professora Célia Regina Nogueira.

Em seu discurso, a Presidente da CPP da FMB|Unesp, professora Luciane Alarcão Dias-Melicio, falou do desafio que foi realizar o CIC neste ano de distanciamento social e agradeceu o apoio da PROPe para viabilizar o Congresso. “A Unesp investe na iniciação científica, pois reconhece a importância desta atividade na formação de excelência de seus alunos”, frisou a docente.

O Congresso

A 1ª Fase do XXXI CIC ocorreu entre os dias 20 e 22 de outubro. Essa fase visa selecionar os melhores trabalhos de reconhecido mérito científico, os quais, em número a ser oportunamente informado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe), participarão da 2ª fase do evento, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de novembro.