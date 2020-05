Festival de divulgação científica faz edição online na pandemia

Festival mundial de divulgação científica, o Pint of Science adiou sua edição presencial para Setembro. No lugar das atividades que conjugam a informação das palestras científicas com a descontração dos bares que as hospedam, o festival está organizando uma versão online entre os dias 11 e 13 de maio, sempre às 19h. A professora Cintia Milagre, da Unesp no câmpus de Araraquara, participa do primeiro dia da atividade.

A transmissão acontece pelo endereço https://linktr.ee/pintbrlive e pela página do Pint of Science Brasil no Facebook.

Ao longo do evento online também será organizada uma campanha de doações. Além disso, é possível contribuir para a organização do evento por meio de uma vaquinha virtual. Caso a meta seja alcançada, 10% do valor será usado para compra de compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

A Unesp é uma das universidades apoiadora da iniciativa e a cada ano vem ampliando a sua participação no festival. Além de ter diversos pesquisadores apresentando palestras em diversas cidades do estado de São Paulo, nos últimos anos a universidade também tem colaborado ativamente na organização do festival, com coordenadores responsáveis nas cidades de Araraquara, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Jaboticabal, Presidente Prudente, Rio Claro e Tupã.

Nesta edição do evento, o Brasil é o país que participará com o maior número de cidades e a Unesp está contribuindo com uma boa parte das palestras realizadas nos municípios do interior do estado de São Paulo.

A professora Cintia Milagre, do Instituto de Química, no câmpus de Araraquara, é coordenadora regional do evento e irá participar da live do dia 11. A docente explica neste vídeo da TV Unesp um pouco da história da participação da Unesp no evento e como será a sua dinâmica em tempos de Covid-19.