Férias Animadas na Biblioteca Municipal começam na próxima segunda-feira, 06

Pais e mães sabem muito bem o quanto é difícil manter as crianças animadas dentro de casa durante o período de férias escolares. Pensando em oferecer uma nova alternativa às famílias botucatuenses, a Biblioteca Municipal “Emílio Peduti”, promove as “Férias Animadas na Biblioteca”.

A programação será realizada de 06 a 23 de janeiro, e dividida da seguinte forma:

Segundas e quartas-feiras, às 10 e às 14 horas – sessões de cinema com curtas-metragens da Pixar;

Terças e quintas-feiras, às 10 e às 14 horas – ateliês de pintura e confecção de marca páginas.

Os acervos de livros e gibis da Biblioteca, bem como o Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi” também estarão disponíveis aos visitantes.

As “Férias Animadas na Biblioteca” tem entrada gratuita e aberta a todas as idades. A Biblioteca Municipal está localizada no Espaço Cultural, que fica na Avenida Dom Lúcio, 755, no Centro.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br