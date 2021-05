Feira da Empregabilidade da Faculdade de Botucatu UNIBR será na próxima semana

Nós do Núcleo de Carreira da Faculdade de Botucatu UNIBR temos a honra de lhe convidar a estar conosco, bem como compartilhar com toda a comunidade de Botucatu, a Feira da Empregabilidade da Faculdade UNIBR.

Esta Feira tem por objetivo fomentar a oferta de emprego para os alunos da faculdade, bem como ampliar essa propositura à comunidade em geral, assim como oferecer as instruções necessárias para o candidato apresentar- se devidamente ao pleito de uma vaga.

Este ano a Feira será realizada através de Lives com Palestras e Debates, com a transmissão ao vivo pelo YouTube, que irão proporcionar a amplitude do entendimento do atual momento do mercado de trabalho, seus desafios, as competências técnicas e as habilidades comportamentais exigidas na atualidade.

O evento ocorrerá dias 01o e 02/junho e contará com os seguintes talks:

Terça-feira 01/junho – 19h às 21h

– Mesa de Abertura

Prof. Alexandre Mathias – diretor UNIBR

Prof. Fabio Merlin – mantenedor Grupo Prosper

Junot de Lara Carvalho – Sec. de Desenv. Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

– O que é empregabilidade no contexto atual?”

Prof. Ernani Roberto Lino – UNIBR (área de negócios e RH)

Martha Negrisoli – FMB Unesp (área da saúde)

Cláudia Gabriel – vereadora e ex-secretária adj. de educação (área pedagógica)

– Currículo baseado em competências

Prof. Wesley Barros – Liga Educacional

– Casos de sucesso da UNIBR “A importância do ensino superior para o mercado de trabalho”

Prof. Eng. Marco Rocha (mediador)

Case 1 – aluno Rinaldo Aparecido de Camargo (egresso Engenheira Elétrica) Case 2 – Elaine Maria de Aguiar Medeiros (aluna de pedagogia)

Case 3 – Larissa Queiroz Loengo (egressa Gestão de RH)

– Perfil Egresso UNIBR – Como estudar pode fazer a diferença

Prof. Alexandre Gomes de Almeida (coordenador dos cursos de saúde UNIBR) Prof. Núria Quintana (coordenadora dos cursos de engenharia UNIBR)

Prof. Alex Sander Lyra (coordenadora dos cursos de Gestão de Negócios UNIBR) Prof. Andrea Benito (coordenadora do curso de Pedagogia UNIBR)

Quarta-feira 01/junho – 19h às 21h

– Panorama da empregabilidade em Botucatu e Região – 30 min

Junot de Lara Carvalho – Sec. de Desenv. Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Daniel da Cruz Lopes – diretor do Parque Tecnológico de Botucatu

– Como fazer um currículo que não pode ser ignorado? – 30 min

Silvio dos Santos – Gerente Recursos humanos no Grupo CAIO Induscar

– Que perfil profissional a indústria 4.0 tem buscado? – 30 min

Leandro Amaral – Diretoria Regional do CIESP em Botucatu

– Lançamento da Plataforma UNINUC – como cadastrar & buscar vagas – 30 min

Sol Machado e Milena Lozano – consultoras de Carreira NUC

Faça sua inscrição e receba maiores informações e link de acesso ao evento em seu e-mail.