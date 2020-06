Fatecs e Etecs eliminam prova de vestibular e passam a considerar histórico escolar

O Centro Paula Souza informou nesta terça-feira (30) que vai mudar a forma de análise do Vestibular do 2º semestre de 2020 nas unidades das Fatecs de todo o estado de São Paulo e também do Vestibulinho para o ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais, as chamadas Etecs. Por conta da pandemia do coronavírus, as tradicionais provas de vestibular serão substituídas pela análise do histórico escolar do candidato, sem a realização de prova presencial ou online.

“A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia”, disse o Centro Paula Souza nesta terça-feira.

As Fatecs e Etecs são as primeiras instituições públicas do estado de São Paulo a anunciarem mudanças no vestibular de meio de ano por causa das pandemia. As inscrições para o processo seletivo das Fatecs podem ser realizadas somente pelo site oficial da entidade. A data para se inscrever no processo de seleção vai dos dias 8 a 22 de julho.

No caso dos alunos que querem ingressar em alguma das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, o site de inscrição é o www.vestibulinhoetec.com.br. As inscrições para o vestibulinho de meio de ano das Etecs vão de 7 a 21 de julho.

O calendário completo dos processos seletivos das Etecs e Fatecs e os documentos necessários para participar da seleção de vagas dos cursos você confere no site oficial do Centro Paula Souza.

