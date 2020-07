 Fatecs divulgam contemplados com isenção e redução de taxas do Vestibular

Quem receber um dos benefícios deve se inscrever exclusivamente pela internet até 22 de julho; valor integral neste segundo semestre é de R$ 39

Já está disponível no site vestibularfatec.com.br a lista dos contemplados com isenção ou redução de 50% da taxa para se inscrever no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). O valor integral para as inscrições, que já estão abertas, é de R$ 39 (44% inferior ao do primeiro semestre de 2020).

De 13 a 22 de julho, quem recebeu um dos benefícios (isenção ou redução) deve se inscrever, exclusivamente pelo site, em um único curso de graduação, na Fatec de sua escolha – o prazo termina às 15 horas do último dia. Para mais informações sobre as inscrições os candidatos devem acessar: vestibularfatec.com.br.

O Vestibular das Fatecs oferece um total de 15,8 mil vagas para cursos de graduação tecnológica em todas as regiões paulistas. A seleção de estudantes para os 81 cursos superiores tecnológicos gratuitos se dará por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online, neste segundo semestre.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da terceira série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes à segunda série, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do ciclo.

A mudança do critério de seleção se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno das atividades presenciais.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.