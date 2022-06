Fatec prorroga inscrições para processo seletivo de cursos tecnológicos

O período de inscrição para o processo seletivo do segundo semestre dos cursos de graduação tecnológica gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatec) foi estendido até as 15h do dia 7 de julho.

Para participar, é preciso realizar a inscrição pela internet e pagar a taxa de R$ 91. As provas serão aplicadas em 17 de julho, de forma presencial.

O vestibular das Fatecs oferece 17.615 vagas, distribuídas entre 75 unidades do estado. São mais de 80 opções de cursos superiores de tecnologia.

Cursos oferecidos na Fatec de Botucatu

Agronegócio – Noite – 40 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Manhã – 40 vagas e Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial – EaD – 20 vagas

Logística – Noite – 40 vagas

Produção Industrial – Noite – 40 vagas

Radiologia – Noite – 40 vagas

Com informações do G1

