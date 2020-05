Fatecs e Etecs iniciam aulas online em todo o estado

A partir de hoje, os milhares de estudantes, professores e servidores do Centro Paula Souza começam uma vida nova. De suas casas, para preservar sua saúde e a de seus familiares, iniciam as aulas online, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. Uma experiência a trilhar juntos, enfrentando um desafio e tanto, que contará com a cooperação de todos.

Durante o recesso, que começou dia 23 de março e terminou em 21 de abril, muita coisa aconteceu. Diversas iniciativas solidárias mobilizaram as unidades, professores e alunos fabricaram equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool gel, peças de respiradores – entre tantas outras ações em benefício das comunidades. Mas a equipe gestora do CPS também trabalhou intensamente para desenvolver estratégias que garantissem a continuidade e a qualidade dos estudos nas Etecs e Fatecs, diante das duras imposições da pandemia.

Foram formadas equipes responsáveis pela infraestrutura de funcionamento das aulas, pelas diretrizes pedagógicas e outras, encarregadas de todos os detalhes que vão envolver uma operação educacional remota do porte do CPS. Imediatamente, entendeu-se que seria necessária uma grande mudança na forma de ensinar e de aprender. Por isso, a Unidade de Ensino Médio e Técnico (Cetec) e a Unidade de Ensino Superior e Graduação (Cesu) produziram materiais de orientação, cartilhas e guias. Também foram ofertadas várias capacitações técnicas e pedagógicas, necessárias para a adaptação à nova realidade acadêmica.

No 22 de abril, as atividades letivas recomeçaram, com docentes e discentes acessando a plataforma Microsoft Teams para conhecer os recursos, explorar as ferramentas e testar as interações. Os cursos vão dispor de materiais de estudo digitais, como vídeoaulas, textos, podcasts, games, animações e outros objetos digitais de aprendizagem (ODAs), que serão utilizados de acordo com metodologias criadas para estimular e engajar os alunos em aulas mais dinâmicas.

“Apesar da adversidade da situação, acredito que teremos um ganho educacional. Professores e alunos estarão mais conectados e mais sintonizados com as novas tecnologias digitais, competência fundamental para as habilidades do século 21”, diz a diretora-superintende do CPS, Laura Laganá.

O coordenador de Ensino Superior e Graduação, Rafael Ferreira Alves, dá seu recado aos fatecanos: “Temos muito orgulho de vocês, avancem com entusiasmo na formação profissional. Vocês são os grandes pilares da competência tecnológica superior no Estado. Sejam bem-vindos, com muita energia positiva!”

As boas-vindas às Etecs vêm do coordenador do Ensino Médio e Técnico, Almério Melquíades: “A nova jornada trará a todos, alunos e professores, oportunidades de desenvolver práticas de relacionamento, autonomia, entre outras capacidades que vão complementar os conhecimentos técnicos. Vamos aproveitar essa chance. Sejam bem-vindos.”

Fote: Centro Paula Souza