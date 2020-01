Fatec divulga segunda lista de convocação do Vestibular

Nesta sexta-feira (17), as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo divulgam a segunda lista dos convocados do processo seletivo para o primeiro semestre de 2020. Candidatos podem consultar a relação dos selecionados apenas na unidade onde desejam estudar.

A matrícula deve ser feita no dia 20 de janeiro na secretaria da Fatec onde o vestibulando pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a faculdade está localizada. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula nesta data ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Fatec. Cabe ao candidato comparecer na unidade onde quer estudar para acompanhar a convocação.

Documentos para matrícula

Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3×4 recente e uma cópia acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG); cadastro de pessoa física (CPF) e documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou EJA na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de origem. Para mais detalhes, consulte o manual do candidato.