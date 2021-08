Fatec Botucatu: 10ª edição da Jornacitec tem inscrições abertas para publicação

Evento ocorre entre 8 e 12 de novembro, com transmissão virtual; inscrições podem ser feitas até 6 de setembro por alunos que desejem apresentar trabalhos de pesquisas científicas e tecnológicas.

Organizada pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Botucatu, a 10ª edição da Jornada Científica e Tecnológica (Jornacitec) está com inscrições abertas para publicação e apresentação de artigos. O evento tem por objetivo promover a disseminação de conhecimento por meio de trabalhos de pesquisa científicos e tecnológicos.

Alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores em geral podem desenvolver trabalhos nas temáticas de agronegócio, ciência da computação, gestão empresarial, logística, produção industrial e/ou saúde. São permitidos até seis autores por submissão. As pesquisas concluídas devem ser apresentadas como resumos expandidos, por meio de pôster ou de forma oral.

Já os artigos cujo trabalho de pesquisa esteja em andamento, com resultados parciais, devem estar no formato de resumo simples e serão expostos em pôsteres. Ainda podem ser submetidos projetos de revisão de literatura, desde que apresentados em resumo expandido.

O evento é motivo de orgulho para a Fatec Botucatu. “Envolve professores, auxiliares docentes, alunos e funcionários e cumpre um importante papel para a disseminação da educação, da tecnologia e da pesquisa, carregando consigo o nome das Fatecs e de todo o Centro Paula Souza”, explica o diretor da unidade, Celso Joaquim.

Desde a realização do primeiro evento, a Jornacitec já contou com a participação de 142 instituições, com publicações de cerca de 1.800 trabalhos. “Em algumas edições, houve presença de trabalhos de faculdades estrangeiras, como a Universidade de Salamanca, na Espanha, e a China Agricultural University”, conta Joaquim.

Segundo ele, o evento, além de possibilitar a apresentação dos trabalhos à comunidade acadêmica, permite que os alunos interajam e conheçam projetos científicos e tecnológicos de estudantes, pesquisadores e profissionais das mais diversas procedências. “Ao longo destes 10 anos de contínuo crescimento, a Jornacitec ampliou sua abrangência, consolidou-se como um evento de alcance nacional, com participação de importantes instituições de ensino e pesquisa de todo o país”, afirma.

As informações detalhadas, bem como os modelos para submissão, estão disponíveis no site do evento.

Serviço

10ª Jornacitec _ Jornada Científica e Tecnológica da Fatec Botucatu

Submissão de artigos: Até 6 de setembro de 2021

Evento: De 08 a 12 de novembro de 2021

Site oficial: www.fatecbt.edu.br/jornacitec

Contato por e-mail: [email protected]