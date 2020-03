Faculdade de Botucatu Unibr vai suspender aulas a partir do dia 23

A Prosper Educacional acompanha com atenção os efeitos da pandemia do novo coronovírus. Seguindo as recomendações do Governo do Estado (São Paulo decreto nº 64.862) informamos que aulas estão suspensas a partir do dia 23 de março por tempo indeterminado. Essa determinação se dará em todos os colégios e faculdades do Grupo, nas diversas cidades em que atuamos.

Durante essa semana as aulas serão normais com uma maior orientação sobre o coronavírus e para que as famílias possam se organizar. A presença dos alunos nessa semana será facultativa, ou seja não terá falta e as provas serão reagendadas.

Os nossos alunos serão orientados a continuar as atividades, após o dia 23, em nossas plataformas virtuais. Todo esse processo será alinhado e explicado detalhadamente pela nossa equipe de coordenação.

Nesse período vamos atuar em regime de plantão nas nossas unidades. Esta iniciativa é para que você não fique sem atendimento e informação nessa fase de muitas dúvidas e questionamentos.

Estamos atentos a todas as informações e atualizações permanecendo o compromisso de mantê-los informados sobre novas providências.