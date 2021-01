Faculdade de Botucatu – Unibr traz condições especiais para 2021

O ano começa com condições especiais para quem quer estudar na Faculdade de Botucatu – Unibr . Além da realização do vestibular digital os candidatos têm a possibilidade de ingressar na Faculdade utilizando a sua nota do Enem, realizando sua transferência ou através da 2ª graduação. São diversas possibilidades que vão abrir a porta para o seu futuro.

São 10 opções de cursos presenciais: Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Administração.

Para participar o candidato deve acessar o link https://unibrbotucatu.com.br/como-ingressar/ e fazer a inscrição para um dos cursos oferecidos. Lembrando que o processo é 100% digital e as condições especiais são por tempo limitado.

“A Faculdade de Botucatu, cresceu e se adaptou aos novos tempos em tempo recorde. Neste período de pandemia abrimos mais quatro cursos e estamos preparando a faculdade para o retorno com uma metodologia inovadora, com novos laboratórios e novas parcerias junto ao mercado de trabalho para manter o alto índice de empregabilidade de nossos formandos”, informou o diretor da Faculdade de Botucatu – Unibr, Dimas Baracat.

A Faculdade de Botucatu – Unibr fica na Av. Paula Vieira, 624, Vila Jahu, em Botucatu. Para mais informações acesse o site https://unibrbotucatu.com.br ou através do whatsapp (12) 9967-13893 e telefone (14) 3354-3943.