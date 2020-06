Faculdade de Botucatu – Unibr promove vestibular 100% on-line sem taxa de inscrição

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo digital da Faculdade de Botucatu – Unibr para todos os seus cursos de graduação, são eles: Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Administração. A medida tem como objetivo colaborar com o distanciamento social durante a pandemia do coronavírus. Além disso a universidade definiu a isenção da taxa de inscrição.

Para participar do vestibular digital, o candidato deve acessar o link https://unibrbotucatu.com.br/vestibular-100-digital/ e fazer a inscrição para um dos cursos oferecidos.

O processo é simples e tem como objetivo fazer com que o aluno não perca a oportunidade de realizar o sonho de, ainda neste ano, entrar em uma Faculdade. Mais do que isso, demostra o cuidado da instituição em adequar os processos acadêmicos as demandas sociais.

“É possível fazer desde a inscrição, até a prova e a matrícula. Todo o processo é realizado digitalmente”, informou o diretor da Faculdade de Botucatu – UNIBR, Dimas Baracat.

Mais informações sobre o vestibular acesse o site https://unibrbotucatu.com.br ou através do whatsapp (12) 9967-13893.