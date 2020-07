Faculdade de Botucatu – Unibr lança a Campanha Mérito Enem

As inscrições para a campanha Bolsa Enem, da Faculdade de Botucatu – Unibr já estão abertas. Você pode estudar com bolsa de até 100%, dependendo da sua nota do Enem. Os interessados podem acessar o link https://unibrbotucatu.com.br/enem-2020/ para fazer a sua inscrição e consultar condições.

A Faculdade de Botucatu – Unibr acaba de anunciar o lançamento de novos cursos para o segundo semestre de 2020. Atenta as necessidades do mercado, principalmente na área da saúde, além das graduações já conhecidas (Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica), os candidatos poderão prestar o

vestibular digital para Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia.

Os novos cursos chegam com o objetivo de propiciar a prática da vida profissional, com um corpo docente qualificado e com ampla experiência no mercado de trabalho.

A chegada dos novos cursos reforça o comprometimento da faculdade em contribuir para a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho e para a vida,

trazendo para Botucatu mais opções de cursos de graduação. O diretor da faculdade, Dimas Baracat, lembra que durante a sua graduação teve que viajar durante cinco anos, todos os dias, para poder finalizar o curso e pode sentir na pele o que é abdicar de tempo e dinheiro para isso.

“Este é um dos objetivos da Faculdade de Botucatu, poder proporcionar aos moradores de Botucatu e de sua Região a possibilidade de cursar uma graduação de qualidade sem ter que se deslocar por horas e horas. Além disso os novos cursos na área da saúde vêm para coroar o trabalho da faculdade que agora passa a ter cursos nas áreas biológicas, humanas e exatas”, completa Dimas.

Para maiores informações sobre os cursos, inscrições para o vestibular digital e campanha do Enem, acesse unibrbotucatu.com.br.