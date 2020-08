Faculdade de Botucatu – Unibr cria ação inédita para o 2º semestre

Com a missão de fomentar a educação e torná-la acessível para todos na cidade de Botucatu e região, principalmente nesse período que estamos vivendo, a Faculdade de Botucatu – Unibr desenvolveu uma ação inédita com a criação do Cursinho Pré-Vestibular. Durante todo o 2º semestre quem quiser estudar no Cursinho Pré-Vestibular da Faculdade de Botucatu – Unibr, poderá fazer de forma gratuita, sem investimento de matrícula e mensalidade. A intenção da iniciativa é diminuir o impacto econômico que a pandemia causou nas famílias, sem deixar que ela seja um impeditivo no desenvolvimento das crianças e jovens.

A faculdade está colocando à disposição dos seus alunos, até dezembro de 2020, todos os seus ambientes virtuais, acessos a equipe pedagógicas e aulas on-line ao vivo. Para a retirada dos materiais didáticos e apostilas, será cobrado um valor simbólico mensal, visto que os mesmos, não são produzidos pela instituição.

“Queremos impactar positivamente com tudo que aprendemos rápido nesse momento desafiador e dar acesso a nossa plataforma de ensino, aulas, professores, apoio socioemocional, acompanhamento de uma equipe de ponta para entregar educação de qualidade para as famílias e dar nossa contribuição para nossa comunidade” diz o mantenedor da Faculdade de Botucatu – Unibr, o educador Fábio Merlin.

As vagas são limitadas e os interessados deverão procurar o colégio somente pelo WhatsApp (12) 99671-3893.