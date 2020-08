Etecs promovem provas online de aptidão para cursos amanhã (5)

As provas de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) serão realizadas na plataforma digital do site vestibulinhoetec.com.br, nesta quarta-feira (5).

A medida se faz necessária para respeitar o isolamento social em virtude do novo coronavírus (covid-19). Os convocados devem conferir o Manual do Candidato, que traz informações sobre a dinâmica do exame e os conteúdos que serão abordados para cada habilitação.

Na próxima sexta-feira (7), será divulgada no site do processo seletivo a lista de classificação geral para os demais cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online) e para os cursos de Especialização Técnica.

Datas e informações importantes

Acompanhe o calendário das listas de convocação, que serão divulgadas somente no site da Etec em que o candidato pretende estudar. A matrícula online deve ser feita nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a escola está localizada:

10 e 11 de agosto – Divulgação da 1ª lista de convocação e matrículas;

12 de agosto – Divulgação da 2ª lista de convocação;

13 e 14 de agosto – Matrículas da 2ª lista de convocação;

14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos com prova de aptidão;

17 de agosto – Matrícula da 1ª lista de convocação dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas eletronicamente pelas Etecs. Cabe ao candidato acompanhar a convocação.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.