Etecs abrem as inscrições do Vestibulinho para o segundo semestre de 2020

As inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão abertas até 21 de julho, somente pela internet. Neste segundo semestre, a seleção dos candidatos ocorrerá pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), concluídos até 31 de dezembro de 2019.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado e autoridades sanitárias, buscando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno das aulas presenciais.

Ao todo, o Vestibulinho para o segundo semestre de 2020 oferece 44.872 vagas para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

A taxa integral da inscrição é de R$ 19, valor 37% inferior à do primeiro semestre de 2020. A resposta para que efetuou o pedido de redução de 50% será divulgada em 10 de julho, somente pela internet.

Botucatu

Em Botucatu os cursos são oferecidos na Etec Dr. Domingos Minicucci Filho, a “Industrial”. Confira as oportunidades:

Administração – (EaD – On-line)

Período: On-line

Automação Industrial

Período: Noite – 40 vagas

Comércio – (EaD – On-line)

Período: On-line

Período: On-line Desenvolvimento de Sistemas

Período: Noite – 40 vagas

Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line)

Período: On-line

Período: On-line Enfermagem

Período: Tarde – 30 vagas

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Período: On-line

Período: On-line Guia de Turismo – (EaD – On-line)

Período: On-line

Período: On-line Mecânica

Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética

Período: Noite – 40 vagas

Secretariado – (EaD – On-line)

Período: On-line

Inscrições

O período de inscrição para o segundo semestre de 2020 vai de 7 a 21 de julho – no último dia, o prazo termina às 15h. Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.

Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos – EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja deve apresentar uma das seguintes certificações: certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19. O valor deve ser pago até 21 de julho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br.

No ato da inscrição para o primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, é possível colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Especialização de nível Médio

Do total de vagas oferecidas, 440 são para Especialização Técnica, sendo 140 distribuídas entre cinco cursos presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Desenvolvimento de Novos Produtos para a Área da Indústria Alimentícia; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; e Radiocomunicação. As outras 300 vagas são destinadas ao curso de Gestão em Projetos, na modalidade online.

Para concorrer a uma vaga de Especialização Técnica, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se estiver nas duas situações, o candidato recebe 13% de bônus.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772-2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.