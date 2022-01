Estudantes da rede estadual terão chance de recuperação em janeiro

Estudantes da rede estadual com frequência inferior a 75% do total de horas letivas terão mais uma oportunidade de avançar à série seguinte, através do Projeto de Recuperação Intensiva. A recuperação vai ocorrer entre 4 e 21 de janeiro, e objetiva a promoção de ações pedagógicas, preferencialmente com metodologias ativas, com foco no desenvolvimento de projetos que propiciem a contextualização da aprendizagem e a interação entre os estudantes.

Ou seja, oportunidades para retomar o engajamento com os estudos, além de reforçar e recuperar aprendizagens essenciais.

A recuperação envolve as etapas do ensino fundamental e ensino médio, inclusive do noturno, porém, prioriza estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio – todos anos de fechamento de ciclo. A comunicação ocorre por parte da escola junto a estudantes ou responsáveis, após a realização dos Conselhos de Classe de cada escola.

Serão 25 aulas semanais, com foco nos objetos de conhecimento e habilidades ainda não desenvolvidas pelo estudante, que poderão ser realizados em três turnos (diurno, vespertino e noturno), distribuídas em 5 aulas diárias, com duração de 45 minutos cada.

Matemática e Ciências da Natureza, Linguagens (Língua Portuguesa, Arte e Inglês), Ciências Humanas e Projeto de Vida para anos finais do ensino fundamental e ensino médio, e Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humanas e Ciências da Natureza para Anos Iniciais do ensino fundamental.

Participam do projeto escolas regulares, inclusive do período noturno, de tempo parcial e do Programa Ensino Integral (PEI). Nas escolas quilombolas, indígenas e de comunidades tradicionais poderão ocorrer aulas, caso as comunidades estejam de acordo com a implementação do projeto. O reforço de aprendizagem ocorrerá, preferencialmente, de forma presencial. Caso seja necessário, a recuperação contará com apoio do Centro de Mídias São Paulo (CMSP), com a transmissão de 3 aulas diárias (15 por semana), seguindo a grade regular.

Novas oportunidades para a recuperação da aprendizagem

O Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, lembra que essa é mais uma oportunidade para que nenhum estudante fique para trás. “Será mais uma oportunidade para que os estudantes consigam avançar em sua trajetória escolar com sucesso”, reforça. Estudantes que atingiram pelo menos 75% de frequência no ano de 2021, mas tiveram baixo desempenho também podem ser indicados a participar da recuperação caso a escola tenha capacidade de atendê-los além dos estudantes com baixa frequência.

“Nestes casos, os estudantes terão uma oportunidade adicional de consolidar aprendizagens importantes para a trajetória escolar, mas serão promovidos para o ano/série subsequente independentemente da sua participação nas atividades de janeiro. Além da recuperação intensiva, os estudantes terão oportunidades de recuperação das aprendizagens durante todo o ano letivo de 2022”, complementa Rossieli.

No encerramento da recuperação, caberá ao Conselho de Classe a ser realizado em janeiro de 2022, diante da frequência dos estudantes, decidir se o estudante poderá prosseguir para o ano/série seguinte. Além disso, o Conselho deverá analisar o desempenho global do estudante, visando assegurar não só a continuidade de estudos, mas também o encaminhamento para recuperação contínua ao longo do ano letivo.

As escolas estaduais terão flexibilidade para organizar grupos de estudantes de diferentes anos/séries, formando agrupamentos com estudantes da mesma etapa de ensino que apresentem necessidades de aprendizagem semelhantes, considerando habilidades e faixa etária.

Estudantes com deficiência múltipla, intelectual, visual, física, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação poderão contar com professor da Educação Especial, que ficará responsável pelo apoio ao professor regente, por meio do ensino colaborativo. Os estudantes com deficiência auditiva/surdez também poderão contar com apoio do intérprete de libras.

