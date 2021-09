Estudantes da rede estadual devem fazer rematrícula até dia 17

Estudantes das escolas estaduais de São Paulo que desejam continuar os estudos em 2022 na rede devem realizar rematrícula até 17 de setembro. A sinalização é essencial para que os alunos permaneçam com a vaga ativa, possibilitando assim, conforme o ano ou série, a continuidade na mesma unidade escolar.

“O processo de rematrícula é digital, porém não é feito automaticamente pelas escolas. O pai, responsável ou aluno maior de 18 anos precisa informar que a continuará na rede estadual no próximo ano. Para os que desejam continuar na mesma escola e até com a mesma turma no próximo ano, a rematrícula permite a continuidade da vaga, caso contrario, pode ser que ao fazer uma nova matricula a vaga já esteja preenchida por outro estudante”, explica o Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares.

Para realizar o processo basta acessar a Secretaria Escolar Digital- SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar) e, dentro do ambiente virtual, seguir o caminho: Área do responsável > Gestão escolar > Matrícula > Rematrícula.

Também é possível fazer a rematrícula pela aplicativo Minha Escola SP. E presencialmente em qualquer unidade escolar estadual.

Rematrícula para estudantes da 1ª série do ensino médio

Os estudantes que atualmente estão na 1ª série do ensino médio e prosseguirão para a 2ª série em 2022 deverão no ato da rematrícula escolher o itinerário formativo do Ensino Médio de São Paulo.

Para isso na hora da escolha será possível visualizar o itinerários disponível na unidade. Todas as escolas ofertam, pelo menos, dois itinerários, com todas as quatro áreas do conhecimento – Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Os estudantes também terão opção de se matricular em outra unidade escolar, caso desejem cursar um itinerário não ofertado pela unidade atual.

Para a definição dos itinerários a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) realizou uma pesquisa de manifestação de interesse com os estudantes. O currículo do Ensino Médio de São Paulo apresenta 11 possibilidades de aprofundamento curricular, sendo dez de áreas do conhecimento e uma de formação técnica, via Novotec Expresso ou Novotec Integrado.