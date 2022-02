Estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante 2022

Estudantes que estão em processo de vestibular ou vestibulinho também podem se inscrever no programa.

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Assessoria Especial de Políticas de Inclusão, informa que a partir de hoje,16, estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante – PAE 2022. Os estudantes têm até às 16h30 do dia 25 de fevereiro para requerer o benefício. O edital para as inscrições, assim como o Decreto Municipal sobre o Programa, estão disponíveis no site da Prefeitura (https://www.botucatu.sp.gov.br/pae-2022).

O PAE prevê a transferência de recursos financeiros da administração pública a estudantes de Ensino Técnico Integrado (ensino médio com ensino técnico) e de cursos de graduação que residam em Botucatu e frequentem as aulas, na modalidade presencial, em outro município.

Entre os critérios principais para concorrer ao auxílio, o aluno deverá comprovar que reside em Botucatu há mais de um ano; estar em seu primeiro curso de graduação ou cursando o ensino técnico integrado e possuir renda familiar bruta mensal de no máximo R$ 3.636,00, correspondente a três salários mínimos do valor vigente no Estado de São Paulo.

As inscrições deverão ser realizadas, primeiramente, por meio do preenchimento do formulário socioeconômico on-line, que está disponível no link https://forms.gle/B5SCXeXQ8bjroaoy5 .Após finalizar o preenchimento do formulário socioeconômico on-line, o estudante deverá imprimir a página de finalização, assiná-la e entregá-la juntamente com as declarações e documentos exigidos no edital.

Antes da entrega dos documentos, o aluno (ou responsável legal) deverá ligar ou comparecer na Assessoria de Políticas de Inclusão, para retirada de senha para ser atendido e evitar aglomerações.

O PAE prevê que 10% das vagas sejam reservadas a pessoas com deficiência, que atendam os critérios socioeconômicos e que comprovem a deficiência através de laudo médico, conforme prevê a lei de criação do programa, número 5.723/2015.

A lista de estudantes contemplados com o auxílio será divulgada no Semanário Oficial da Prefeitura Municipal de Botucatu e no site www.botucatu.sp.gov.br, no dia 28 de março de 2022.

Mais informações:

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny (no Centro de Inclusão, atrás do Ginásio Municipal de Esportes)

Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522

