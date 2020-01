Estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante 2020

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Assessoria Especial de Políticas de Inclusão, informa que estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante – PAE 2020. Os estudantes têm até o dia 17 de janeiro para requerer o benefício. O edital para as inscrições, assim como o Decreto Municipal do Programa, estão disponíveis no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br).

O PAE prevê a transferência de recursos financeiros da administração pública aos universitários que viajam para estudar em instituições de ensino superior fora de Botucatu. Entre os critérios principais para concorrer ao auxílio, o aluno deverá comprovar que reside em Botucatu há mais de um ano; estar em seu primeiro curso de graduação; e possuir renda familiar bruta mensal de, no máximo, R$ 3.490,00, correspondente a três salários mínimos do valor vigente no Estado de São Paulo.

As inscrições deverão ser realizadas, primeiramente, por meio do preenchimento do formulário socioeconômico on-line, que está disponível no link http://www.botucatu.sp.gov.br/PAE2020/. Antes da inscrição, o estudante deverá comparecer a Assessoria de Políticas de Inclusão nos dias 06 e 07 de janeiro, até às 16 horas, para a retirada de senha para posterior entrega de documentação.

Em seguida, os alunos devem entregar a cópia da documentação exigida pelo processo em um envelope, pessoalmente na Assessoria de Políticas de Inclusão, que fica no auditório do Centro de Tecnologia Inclusiva, na Avenida Rafael Serra, 460, Bairro Alto (atrás do Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Mário Covas Júnior”).

Os estudantes que estão em processo de vestibular para ingressar em algum curso de graduação no primeiro semestre de 2020 podem solicitar o recurso.

O PAE prevê que 10% das vagas sejam reservadas a pessoas com deficiência, que atendam os critérios socioeconômicos e que comprovem a deficiência através de laudo médico, conforme prevê a lei de criação do programa, número 5.723/2015.

A lista de classificados no PAE será divulgada publicamente no dia 10 de fevereiro de 2020.

Mais informações:

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny

Telefone: (14) 3811-1522