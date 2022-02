Estão abertas as inscrições para o Cursinho Desafio 2022

As aulas presenciais são ministradas por alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu e o ensino é gratuito

Você deseja se preparar em um cursinho pré-vestibular de graça? O Cursinho Desafio é um programa comunitário destinado à jovens e adultos que queiram ter acesso a um ensino de qualidade para a conquista de uma vaga em universidades públicas.

O processo seletivo está aberto. O cursinho é organizado pelos alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O intuito é que os alunos matriculados tenham maiores oportunidades de entrar em um curso superior, com aulas de modo presencial, de segunda a sexta, no período noturno. Parceria com Sistema de Ensino Anglo

Como ser aluno?

Faça a sua inscrição no site: www.inscricoes.fmb.unesp.br. No dia 13/02 será aplicada a prova presencial e os melhores classificados garantem a vaga.

Mais informações acesse nosso edital:

https://docs.google.com/document/d/1QWwf_1NtH8NiNSfZLAHrmxjTWnBd5gKj4_vGYkajnUQ/edit

Ou entre em contato conosco:

@cursinhodesafio

[email protected]

