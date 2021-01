Estado de SP abre processo seletivo para contratar 10 mil professores

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai contratar até 10 mil professores temporários para o retorno das aulas presencias no dia 1º de fevereiro. O objetivo é que os profissionais ministrem aulas presencialmente durante todo o ano letivo.

O edital foi publicado na edição da última terça-feira (5) do Diário Oficial. As inscrições devem ser feitas no Banco de Talentos, uma plataforma criada pela Seduc para gerenciar os processos seletivos até as 23h59 do dia 20 de janeiro.

Durante a inscrição, os candidatos devem indicar as disciplinas que pretendem ministrar e a Diretoria de Ensino que deseja fazer parte. O processo seletivo é classificatório, por pontuação obtida conforme títulos e experiência e os selecionados serão divulgados pelo Banco de Talentos e na SED.

Ciclo contínuo até 2021

Os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados como um único ciclo contínuo. Por isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito bimestres (quatro de 2020 e quatro de 2021).

Os alunos que entregaram as atividades propostas podem ter sido aprovados, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021.