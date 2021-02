Escolas reabrem para planejamento presencial e fornecimento de merenda para estudantes

Durante essa semana, as equipes escolares, com exceção dos servidores pertencentes ao grupo de risco, deverão estar presentes nas unidades

A partir desta segunda-feira (1º) as escolas da rede estadual de São Paulo estarão abertas para receber os estudantes que precisam de maior apoio, atender as famílias e também para que a equipe gestora e os professores possam se preparar para o retorno das aulas, programado para o próximo dia 8/2.

Para os estudantes em situação de vulnerabilidade será servida a merenda escolar. São mais de 770 mil alunos que se encaixam nesta faixa, mas para poder receber a refeição é necessário manifestar o interesse no portal da Secretaria Escolar Digital – SED. Caso tenham dificuldade de acesso, pais, responsáveis ou alunos com mais de 18 anos podem procurar a escola para auxiliá-los.

Já as equipes escolares com exceção dos servidores pertencentes ao grupo de risco, irão participar do planejamento presencial para o retorno das aulas. Uma programação especial será oferecida e irá contemplar momentos de estudo, mas a recomendação é para que o foco esteja nas atividades de preparo para as aulas presenciais e remotas neste início do ano letivo de 2021.

Além de acompanhar as transmissões ao vivo, os profissionais também poderão assistir à gravação das formações, que serão disponibilizadas no Repositório do Centro de Mídias e em seu Youtube. Assim, os professores que atuarem em turno oposto daquele em que ocorrer as transmissões, poderão assisti-las por um desses canais.

É importante lembrar que os professores deverão participar do planejamento escolar de acordo com sua carga horária e períodos de trabalho. Além disso, o planejamento escolar 2021 ocorrerá de maneira presencial, nas escolas, desde que forem respeitados os protocolos sanitários para garantir a saúde dos profissionais. Aqueles pertencentes ao grupo de risco poderão participar de forma remota.