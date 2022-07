Escolas Municipais entram em férias a partir de 7 de julho

Aulas retornarão no dia 28 de julho. Durante este período professores passarão por capacitação, e veículos do transporte por manutenção

Cerca de 15 mil alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Especial e EJA da Rede Municipal de Ensino, entrarão em recesso escolar a partir do dia 7 de julho. O retorno das aulas deve ocorrer no dia 28 de julho.

As creches que atendem crianças de zero a três anos funcionarão normalmente, exceto nos dias 25 e dia 26 (ponto facultativo e feriado Municipal Dia de Sant’Ana). O Centros de Educação Infantis Claudeval Luciano da Silva, Professor Ruy Amado Piozzi e Canal Comunitário, atenderão no dia 25 de julho em sistema de plantão, alunos de quatro meses a 3 anos.

No dia 27 de julho, todos os professores da Rede Municipal de Ensino participarão de atividades de replanejamento e também será realizada a atribuição de aulas para professores da Escola Municipal de Ensino de Jovens e Adultos (EMEJA).

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Botucatu tem 26 escolas de Ensino Fundamental, sendo 11 em período integral, 56 escolas de Educação Infantil, uma escola de Educação Especial, um núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE) e uma escola de Educação para Jovens e Adultos.

Transporte Escolar

Durante o período de recesso, a Secretaria Municipal de Educação, realizará a manutenção preventiva e corretiva de todos os veículos da frota. O Transporte Escolar conta com 77 veículos entre ônibus, micro ônibus, vans e Kombis. E atende de cerca de cinco mil alunos em 110 itinerários, no perímetro urbano e rural.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 / 3811-3199

Compartilhe esta notícia