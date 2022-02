Escolas municipais de Botucatu recebem Kits de material para início das aulas

As escolas municipais de Botucatu começaram a receber esta semana os Kits de material escolar. Todos os nossos alunos iniciarão o ano letivo na próxima semana com seu material em mãos, conforme postagem no Facebook do Prefeito Mário Pardini.

As 68 unidades receberão os kits com itens para uso durante as aulas que servirão as crianças do maternal, séries iniciais e finais e até os alunos de Ensino para Jovens e Adultos (EJA).

Os kits são compostos de acordo com as necessidades de cada nível de aprendizado, contendo desde massa de modelar para a Educação Infantil até cadernos universitários e canetas para o Ensino Fundamental.

Retorno das aulas

O calendário está mantido e os quase 15 mil alunos, das 68 unidades escolares, entre Ensino Fundamental I e II, EJA, Educação Infantil e Educação Especial, voltam às aulas no dia 07 de fevereiro, com encerramento do ano letivo em 21 de dezembro.

De acordo com o calendário elaborado pela equipe técnico-pedagógica da SME, as atividades de planejamento, avaliação, revisão e consolidação da proposta pedagógica, serão realizadas entre os dias 2 e 4 de fevereiro, e o recesso escolar ocorrerá no período de 08 a 25 de julho de 2022.

As escolas de Ensino Fundamental darão continuidade aos projetos que já estão sendo desenvolvidos, como o Crescer Seguro, Patrulha da Paz e Proerd, entre outros, além do Projeto Recrear, que reúne mais de 1,5 mil alunos em atividades esportivas, culturais e de reforço pedagógico no período oposto às aulas.

Hoje, a Rede Municipal de Ensino de Botucatu conta com 24 escolas de Ensino Fundamental (8 em período integral), 42 escolas de Educação Infantil e creches (sendo 26 unidades da Rede Municipal e 16 em parceria com organizações sociais), uma escola de Educação Especial, um núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE) e uma escola de Educação para Jovens e Adultos.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3150/3811-3199

