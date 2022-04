Escolas municipais de Botucatu passam a contar com Assistentes Sociais e Psicólogos aprovados em concurso

A Prefeitura de Botucatu vai contratar 150 profissionais para a área da Educação. A informação foi divulgada no Facebook do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

As vagas serão preenchidas imediatamente, segundo o Prefeito, com os aprovados no concurso público para a área da educação. Os profissionais que serão chamados atuarão diretamente nas escolas municipais.

Segundo a Prefeitura, as unidades escolares passarão a contar pela primeira vez com assistentes sociais e psicólogos. Os profissionais foram provados em concurso público e servirão para potencializar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede e apoiá-los em suas reais necessidades.

“Essa ampliação será possível graças a boa gestão dos recursos públicos que fazemos e também a partir da aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal, para a alteração do quadro de funcionários da Prefeitura, permitindo ampliar o número de servidores trabalhando a favor da população”, disse Pardini.

Estes profissionais atuarão principalmente nas 11 escolas de tempo integral que foram entregues nos últimos anos, completando o quadro de funcionários necessários.

“Quero agradecer os vereadores que entenderam a importância deste projeto de lei e votaram favoravelmente, permitindo que o Poder Executivo faça investimentos importantes em nossas crianças, que são o futuro da nossa Cidade”, finalizou.

