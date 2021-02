Escolas de Tempo Integral se aproximam da entrega em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu deve entregar mais 4 Escolas de Tempo Integral nos próximos meses. As unidades da Cohab 1, Santa Maria, Caimã e Cachoeirinha estão próximas de ter a construção finalizada.

A primeira deve ser a da Cohab 1, que está praticamente pronta. A estrutura de 1.600 m² de área construída foi erguida em um terreno público ao lado do Senai e terá capacidade para aproximadamente 300 alunos. É a primeira escola da história do Município a ser construída por mão de obra própria, dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A do Residencial Cachoeirinha já tem quase todo o acabamento instalado. A unidade terá capacidade para atender 300 alunos e está localizada ao lado das 992 unidades habitacionais.

No Caimã e no Santa Maria, as escolas têm estrutura semelhantes, com 867,79 m² de área construída, com capacidade de abrigar 180 alunos. As duas já tem a etapa de acabamento avançada.

“Estamos trabalhando para que no mês de aniversário da Cidade tenhamos essas obras finalizadas. Continuamos com nosso desejo de universalização do Ensino Fundamental no formato de tempo integral, que além de levar mais qualidade ao aprendizado das crianças, dá mais tranquilidade para os pais trabalharem”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Uma quinta escola de Tempo Integral está sendo construída no Distrito de Vitoriana. As paredes já estão sendo levantadas e a estrutura tem ganhado forma. A unidade terá capacidade para atender 300 alunos. Ao todo, o prédio terá 1,5 mil metros quadrados. A expectativa da administração municipal é de que até o fim de 2021 a obra seja concluída.