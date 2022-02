Escolas Cardosinho e Rafael retomam atividades com aulas em período integral

Nesta segunda-feira, 07, aproximadamente 15 mil alunos retornaram as escolas da Cidade para o início do ano letivo 2022. A partir de hoje, as 68 unidades da Rede Municipal de Ensino estarão em plena atividade, dentre elas as Escolas Cardoso de Almeida (Cardosinho) e Rafael de Moura Campos, que começam a oferecer o ensino no formato integral.

Ao todo, são novas 630 vagas a crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

A mudança ocorre após proposta da Secretaria Municipal de Educação à comunidade escolar, que é formada por professores e servidores que atuam na escola, por alunos matriculados que frequentam as aulas regularmente e por pais ou responsáveis pelos alunos.

“O diálogo, a participação e a colaboração da comunidade escolar foram essenciais neste processo, visto que a mudança teve a aprovação de mais de 87% da comunidade escolar. Nosso trabalho é universalizar o Ensino Fundamental Anos Iniciais em escolas de tempo integral. A cada ano, temos avançado no objetivo de primar por uma educação em que o aluno tenha acesso a maior variedade de atividades e experiências e em que os pais fiquem tranquilos por saberem que seus filhos estão nas escolas”, afirmou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

Na quarta-feira, 09, será a vez da Prefeitura inaugurar a Escola de Tempo Integral do Residencial Santa Maria, que será denominada como EMEFI “Profª Nair Amaral”. A Unidade receberá 200 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Já na quinta-feira, 10, será inaugurada a Escola de Tempo Integral do Residencial Caimã, denominada EMEFI “Profª Therezinha da Silva Paes Secco”. Essa Unidade também receberá 200 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Fechando a semana, na sexta-feira, 11, será inaugurada a Escola de Tempo Integral do Residencial Cachoeirinha, denominada de EMEFI “Prof. Mozart Morais”. Essa Unidade receberá 300 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Com as 5 novas escolas de tempo integral, a Prefeitura de Botucatu oferece através da Secretaria Municipal de Educação unidades nos bairros Jardim Monte Mor, Jardim Itamarati, Jardim Cambuí, Residencial Cedro, Residencial Maria Luiza, Residencial Santa Maria, Residencial Caimã, Cohab 1, Residencial Cachoeirinha e Centro.

