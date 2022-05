Escola Industrial de Botucatu faz simulação de evacuação de prédio durante incêndio

A Etec de Botucatu, conhecida como Escola Industrial, realizou na manhã desta quinta-feira, dia 19, um treinamento de plano de evacuação em caso de incêndio. A ação ocorreu na própria escola e contou com a presença de professores, colaboradores e centenas de alunos.

O treinamento contou com a ação dos Bombeiros de Botucatu, Polícia Militar e Defesa Civil. O treinamento é realizado todos os anos, mas ficou interrompido em 2020 e 2021 por conta da pandemia.

A ação consistia em um plano de evacuação rápido, retirando os alunos do prédio no menor tempo possível. O treinamento contou com efeitos especiais e simulou atendimento com vítimas.

“Foi muito bom o treinamento, muito legal. Tiranos os alunos em um tempo de apenas 2 minutos e 30 segundos na evacuação do prédio”, contou ao Acontece Botucatu o Professor Sidir da Silva Júnior, idealizador do treinamento.

