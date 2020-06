Escola Florescer Jardim de Infância Waldorf realiza tradicional Festa da Lanterna

Por Escola Florescer

Foi realizada no último domingo, 21, a tradicional A Festa da Lanterna da escola Florescer Jardim de Infância Waldorf. O evento é realizado todos os anos nas escolas Waldorf e aqui no Jardim Florescer é na festa mais esperada por todas as famílias.

É a festa onde carregamos uma pequena lanterna confeccionada pelas famílias e caminhamos por nosso amplo quintal (significando a procura da nossa Luz interior), até chegarmos em volta da fogueira que é acessa por famílias que se despedem da educação infantil (ela significa o encontro das luzes, o encontro de uma luz maior que pode ser doada para o outro).

Neste momento, a festa desta maneira não seria possível de acontecer e por outro lado, percebemos que é o momento onde mais precisamos encontrar nossa Luz e o momento onde mais precisamos olhar para o outro.

Sendo assim, fizemos nossa Festa da Lanterna drive thru!

Realizamos tudo na calçada, enfeitamos, improvisamos uma fogueira, preparamos quitutes de festa junina, tinha música e tudo que nos traz o significado da nossa festa.

As famílias passavam com seus carros e os olhares se encontravam em meio as máscaras, as lanternas eram acessas e assim pudemos acalentar os corações, recebendo e doando a Luz; que mesmo em meio a Pandemia, está lá só precisava ser lembrada!

Andréa Gomes – @jardimflorescer

Fotos: Flávio Kenji -@estudioflaviokenji